نفت الفنانة المصرية منة فضالي وجود خلافات مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس مسلسل «وننسى اللي كان».

«معنديش مشاكل»

وظهرت منة فضالي في فيديو قالت فيه: «الفيديو دا بعمله نظرا للجدل اللي حصل اليومين اللي فاتوا وأنا مش مبسوطة كل واحد بيكتب على مزاجه، الفيديو دا عشان ياسمين عبدالعزيز الست دي أنا بحبها جدا وبحترمها جدا على المستوى الشخصي والإنساني ومعنديش أي مشاكل معاها خالص لأن ياسمين مبتعملش مشاكل أساسا ومعنديش مشاكل مع أي حد في الشغل ولا في المسلسل ولا الشركة المنتجة».

«بحبكم جداً»

وتابعت: «ممكن يكون عندي مشاكل تانية مش متعلقة بالمسلسل أو مش بحد معين، أنا بباركلها على المسلسل وببارك لكل زمايلي وبدل ما نكتب كلام مش لذيذ اكتبوا رأيكم في المسلسل وفيا وفي كل زمايلي ومش عايزة جدل كتير وكلام كتير أنا مقلتوش أنا بحبكم جدا وبشكركم على الرسايل، إحنا تعبانين وبنشتغل تحت ضغط وصايمين فخفوا علينا شوية كلام».

وأثارت منة الجدل بمنشور عبر «فيسبوك» كتبت فيه: «عبث وعدم احترام وعدم تقدير.. خسارة والله اللي بيقدر حد وبيحترم حد في الزمن ده»، وهو ما فسره البعض بأزمة في المسلسل.

ويجمع مسلسل «وننسى اللي كان» في بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز كوكبة نجوم، أبرزهم كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.