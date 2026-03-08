نفت نجمة مسلسل «شارع الأعشى» الفنانة عائشة كاي إجراء عدة عمليات تجميل.

تصحيح الأنف

وقالت في تصريحات إعلامية: لم أُجرِ عمليات تجميل متعددة، بل أجريت عملية جراحية واحدة فقط لتصحيح الأنف وكانت في إطار تصحيح عملية سابقة خضعت لها قبل سبعة أعوام.

وأضافت: خضعت كذلك لإجراء بسيط لتصحيح الذقن، موضحة أن العملية جاءت بناءً على توصيات طبية من طبيب تقويم الأسنان المشرف على علاجها، ضمن خطة علاجية مرتبطة بتوازن الفك، وفق تعبيرها.

واستنكرت الشائعات المتداولة حول مظهرها، مشددة على أنها لا تفضل أن يكون مظهرها محور الحديث عنها، خصوصاً في الوقت الذي تحقق حضوراً ملحوظاً في الجزء الثاني من مسلسل «شارع الأعشى»، مفضلة الحديث عن موهبتها الفنية وتطوير أدواتها الإبداعية، بعيداً عن النقاشات المتعلقة بالمظهر أو الشكل الخارجي.

برنامج دراسي

وأوضحت كاي أنها تقيم حالياً في لندن، وقالت تركيزي ينصب في المرحلة الحالية على تطوير مسيرتي الفنية عبر برنامج دراسي مكثف يهدف إلى صقل مهاراتي التمثيلية، مُشيرًة إلى تطلعها الدائم لتقديم أعمال وقصص فنية تركز على القيمة الإبداعية بعيداً عن أي جوانب تتعلق بحياتها الخاصة.

«شارع الأعشى»

ولفتت كاي أنظار الجماهير بموهبتها الفنية في مسلسل «شارع الأعشى 2» بشخصية «نورة» المعروفة باسم «أم إبراهيم»، ضمن أحداث الجزء الثاني المعروض في موسم دراما رمضان الجاري.