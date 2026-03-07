أعلنت الشركة المنتجة عن طرح البرومو التشويقي لفيلم «فاميلي بيزنس»، أحدث أعمال الفنان محمد سعد، تحت شعار «الكبير وصل»، استعدادًا لعرضه قريبًا في جميع دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.

الكوميدية تسيطر على البرومو التشويقي للعمل

وسيطر على البرومو التشويقي الأول لفيلم «فاميلي بيزنس» مجموعة من المشاهد الكوميدية التي جمعت محمد سعد وغادة عادل وأسامة الهادي ودنيا سامي وآخرين.



لقطات من البرومو التشويقي لفيلم «فاميلي بيزنس»

بطولة جماعية

يشارك في الفيلم غادة عادل، إلى جانب دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، أسامة الهادي وآخرون، والفيلم من تأليف ورشة 3Bros، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج وائل إحسان.



لقطات من البرومو التشويقي لفيلم «فاميلي بيزنس»

تعاون ناجح مسبقًا

يعد هذا العمل التعاون الثاني بين محمد سعد والمنتج محمد رشيدي بعد نجاح فيلم «الدشاش»، الذي حقق إيرادات مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية.



لقطات من البرومو التشويقي لفيلم «فاميلي بيزنس»

آخر أعماله السينمائية

وكان آخر الأعمال السينمائية لمحمد سعد فيلم «الدشاش» شارك في بطولة الفيلم: منهم زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج الراحل سامح عبدالعزيز.



لقطات من البرومو التشويقي لفيلم «فاميلي بيزنس»