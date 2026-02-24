أكد الفنان المصري شريف منير أن تجسيده شخصية القيادي الإخواني الإرهابي «محمود عزت» يُعد الأصعب في مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن التحضير للدور استنزفه نفسياً وفكرياً بسبب طبيعة الشخصية وتعقيداتها.

وقال منير في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن العمل على تفاصيل الشخصية تطلّب قراءة معمقة وفهماً لخلفياتها الفكرية والتنظيمية، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً له كممثل.

تحمس منذ اللحظة الأولى

وأوضح أنه تحمس لمسلسل «رأس الأفعى» فور عرضه عليه، كونه يستند إلى وقائع حقيقية ترصد صراعاً ممتداً ومعقداً بين أجهزة الدولة والتنظيمات المتطرفة، معتبراً أن هذه النوعية من الأعمال تمثل مسؤولية فنية ووطنية في آن واحد.

الحلقات القادمة مفاجأة

وأشار منير إلى أن الحلقات القادمة من المسلسل ستحمل مفاجآت درامية، وستراهن على وعي المشاهد وقدرته على التفاعل مع قضايا وطنية وإنسانية شائكة، مؤكداً أن تصاعد الأحداث سيكشف أبعاداً جديدة في مسار العمل.

فريق العمل

يشارك في بطولة «رأس الأفعى» إلى جانب شريف منير كل من أمير كرارة، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجي.