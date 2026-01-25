كشف الفنان المصري محمد إمام عن تفاصيل مسلسله الجديد «الكينج»، المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، واصفاً إياه بأنه من أضخم الإنتاجات العربية في 2026.

وأعرب إمام عن سعادته الكبيرة بهذا المشروع، مؤكداً أنه الأقرب إلى قلبه بين أعماله الفنية، وينتظر رد فعل الجمهور بحماس.

شكر لفريق العمل

ووجه إمام في منشور عبر حسابه على «إنستغرام» الشكر للمنتج عبدالله أبو الفتوح وفريق العمل، مشيداً بدورهم في تقديم المسلسل بأعلى مستوى من الجودة.

واختتم حديثه بأنه يعتبر هذا العمل من أفضل ما قدمه حتى الآن، متمنياً أن يحظى بإعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان.

من ماليزيا إلى دبي

وأنهى محمد إمام تصوير مشاهده في ماليزيا، قبل أن ينتقل إلى دبي لاستكمال باقي المشاهد.

ويشارك في المسلسل بجانب محمد إمام؛ حنان مطاوع، ميرنا جميل، كمال أبو رية، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ويأتي المسلسل في قالب مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.