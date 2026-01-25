أكد الفنان المصري أحمد سعد أن الجمهور السعودي من أكثر الجماهير الداعمة له بعد مصر، وقال خلال لقائه في برنامج «عرب وود» بعد حفلته الأخيرة في موسم الرياض: «السعودية ليها معزة خاصة في قلبي».

خلينا هنا

وطرح سعد أخيراً أغنيته الجديدة «خلينا هنا»، عبر يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وروج أحمد سعد لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو».

كما أطلق خلال الأيام الماضية أغنية «شفتشي»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من ألبوم «بيستهبل».

و«شفتشي» من كلمات منة القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.