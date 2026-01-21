حسمت الفنانة المصرية ياسمين رئيس الجدل الذي أُثير خلال الأسابيع الماضية حول مصير مسلسلها الرمضاني «اسأل روحك»، بعد اعتذار المخرج رضا عبدالرازق، بنشرها أولى الصور من كواليس التصوير، مؤكدة استمرار العمل واستعداده للعرض في موسم دراما رمضان 2026.

حسم الجدل

جاءت خطوة ياسمين رئيس لتضع حداً نهائياً للشائعات التي تحدثت عن توقف المشروع أو خروجه من السباق الرمضاني، بعدما واجه العمل أزمة فنية عقب اعتذار المخرج، ما فتح باب التكهنات حول مصيره خلال الفترة الماضية.

صور من الكواليس

شاركت ياسمين رئيس صورة من كواليس المسلسل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة إلى عودة التصوير واستقرار أوضاع العمل الإنتاجية والفنية.

عودة إلى التصوير

أعادت الصور التي نشرتها ياسمين رئيس الاطمئنان لجمهورها بشأن مصير المسلسل، مؤكدة انطلاق مرحلة جديدة من التصوير دون تغيير في خطة عرضه ضمن خريطة دراما رمضان 2026.

أبطال المسلسل

يضم «اسأل روحك» في بطولته ياسمين رئيس وأحمد فهمي، إلى جانب عدد من النجوم، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.

نجاح في السعودية

على الصعيد السينمائي، واصل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» تحقيق نجاحه، بعدما حصد المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025، ما عزز من حضور ياسمين رئيس جماهيرياً في السوق الخليجي.

تصوير «السّت لما»

كما انتهت ياسمين رئيس أخيراً من تصوير فيلم «الست لما»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب يسرا، درة، دنيا سامي، وهو عمل اجتماعي من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

إيرادات «ماما وبابا»

ويُعد فيلم «ماما وبابا» أحدث أعمالها المعروضة حالياً، وحقق إيرادات بلغت 15 مليون جنيه في مصر، واقترب من 200 مليون جنيه في السعودية، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن (توتا)، وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية.