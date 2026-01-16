تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة النسخة السادسة من حفل «جوائز صنّاع الترفيه – JOY AWARDS»، أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، مساء غدٍ السبت 17 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

ويُقام الحفل عند الساعة الـ7:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسط مشاركة واسعة لكوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وبحضور لافت لوسائل الإعلام العربية والعالمية.

ويُنقل الحفل مباشرة عبر قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC العراق وMBC5، إضافة إلى منصة «شاهد»، إذ تبدأ التغطية منذ وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى لحظة توزيع الجوائز والتكريمات، مصحوبة بعروض فنية وغنائية حية ضمن لوحة بصرية متكاملة تعكس مكانة الحدث كأحد أضخم الفعاليات الترفيهية السنوية في المنطقة.

6 فئات للتصويت الجماهيري

ويعتمد حفل «JOY AWARDS» على تصويت الجمهور لاختيار الفائزين، وذلك عبر تطبيق JOY AWARDS، إذ يُتاح للمشاركين التصويت لمرشّح واحد في كل فئة ضمن 6 اختصاصات رئيسية، تشمل: السينما، والمسلسلات الدرامية، والموسيقى، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين.

فئة السينما

يتنافس على جائزة الفيلم المفضل كل من: الزرفة، سيكو سيكو، عرس النار، وهوبال.

وفي أفضل ممثلة سينمائية، تضم الترشيحات: آية سماحة، دنيا سمير غانم، شجون، وهنا الزاهد.

أما أفضل ممثل سينمائي، فيتنافس عليها: أحمد مالك، بشار الشطي، ماجد الكدواني، ومحمد شايف.

فئة المسلسلات

تشمل فئة أفضل مسلسل خليجي: المرسى، أمي، شارع الأعشى، وصيف 99.

وفي أفضل مسلسل مصري: إش إش، أشغال شقّة جداً، عايشة الدور، لام شمسية.

أما أفضل مسلسل مشرقي فتضم: آسر، بالدم، تحت سابع أرض، سلمى.

وتضم فئة أفضل ممثلة: العنود سعود، إلهام علي، أمينة خليل، وكاريس بشار.

وفي أفضل ممثل: عبدالرحمن بن نافع، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، هشام ماجد.

أما أفضل وجه جديد في المسلسلات فتشمل: ترف العبيدي، روسيل إبراهيم، علي البيلي، ولمي عبدالوهاب.

فئة الإخراج

يتنافس على أفضل مخرج لمسلسل: أحمد كاتيكسيز وغيول سارالتن، جودت مرجان وسرحان شاهين، خالد دياب، ورشا شربتجي.

وفي أفضل مخرج أفلام: سارة وفيق، عبدالله ماجد، عمر المهندس، وعبدالعزيز الشلاحي.

فئة الموسيقى

تشمل الأغنية المفضلة: اعتذر واجيك، حسيني، صحاك الشوق، ودكتور.

وفي أفضل فنانة موسيقية: أصالة، أنغام، بيسان إسماعيل، نانسي عجرم.

أما أفضل فنان موسيقي: الشامي، سلطان المرشد، عايض، فضل شاكر.

وفي أفضل وجه جديد في الموسيقى: حمزة، لونا كرم، محمد فضل شاكر، ويزيد فهد.

فئة المؤثرين

تضم فئة أفضل مؤثر: أبو خليل، أسامة مروة، عزيز بن محمد، مجرم قيمز.

وفي أفضل مؤثرة: إسراء نبيل، آياتي، ريتيل الشهري، شيرين عمارة.

فئة الرياضة

يتنافس على أفضل رياضي: سالم الدوسري، صالح أبو الشامات، نواف العقيدي، وياسين بونو.

وفي أفضل رياضية: دنيا أبو طالب، فاليري ترزي، ليلى القحطاني، وهنية منهاس.

ويُنتظر أن تحمل ليلة «JOY AWARDS 2026» مفاجآت فنية وتكريمات خاصة لأبرز الأسماء والإنتاجات التي تركت بصمتها في عام 2025، في أمسية تجمع الإبداع، والجمهور، وصُنّاع الترفيه في احتفال استثنائي من قلب الرياض.