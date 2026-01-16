أعرب المطرب المصري تامر حسني عن دعمه للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال حفله الأخير بالقاهرة، مقدمًا أغنيتها الشهيرة «بص بقى».

وأكد تامر حسني خلال الحفل محبته الكبيرة لشيرين عبد الوهاب، وتمنى لها العودة سالمة إلى جمهورها، داعيًا الحاضرين للمشاركة بالغناء معها.



المطرب المصري تامر حسني والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

التضامن في الأوقات الصعبة

يأتي دعم تامر حسني في إطار التضامن مع شيرين عبد الوهاب خلال أزمتها الأخيرة، وتعزيز روح المحبة والتكاتف في الوسط الفني.

إصابة شيرين بالتهاب رئوي حاد

يشار إلى أن شيرين عبدالوهاب عانت أخيراً من التهاب رئوي حاد كاد أن يهدد حياتها، خاصة بعد تأخرها في الخضوع للعلاج، وذلك حسبما أكد مصدر مقرب منها في تصريحات إعلامية سابقة.

تدخّل الأصدقاء ونقلها للمستشفى

وأكد المصدر أن بعض الأصدقاء تدخلوا لمساندتها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات خلال الفترة الماضية، حيث تحسنت حالتها وتمكنت من مغادرة المستشفى.

تدهور الحالة وعودة الالتهاب

وأضاف، أن شيرين انتقلت من منزلها بالشيخ زايد إلى شقتها القديمة بالمقطم لتقضي فترة النقاهة بعيدًا عن الجميع، لكنها عانت لاحقًا من ضيق في التنفس، ليكتشف الأطباء إصابتها مجددًا بالتهاب رئوي لم تتعافَ منه بالكامل.