يستأنف الفنان المصري أحمد عيد تصوير دوره في مسلسل «أولاد الراعي»، بطولة الفنان المصري ماجد المصري، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم.

تفاصيل شخصية أحمد عيد

يجسد أحمد عيد دور نديم الراعي، وهي شخصية غامضة ومليئة بالأسرار، تتكشف تفاصيلها تدريجياً خلال أحداث العمل، في مفاجآت متتالية للجمهور.

وتعد شخصية نديم الراعي مختلفة وجديدة على أحمد عيد، إذ يبتعد من خلالها عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، ليخوض تجربة درامية تحمل طابع الإثارة والتشويق.

أولاد الراعي دراما اجتماعية مشوقة

ينتمي مسلسل «أولاد الراعي» إلى فئة الدراما الاجتماعية المشوقة، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار مينا بباوي، ومحمود شكري، وخالد شكري، وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.

أبطال العمل

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، خالد الصاوي، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، شادي مقار، محمد عز. المسلسل مكوّن من 30 حلقة.

آخر أعمال أحمد عيد

يذكر أن آخر أعمال أحمد عيد مشاركته في مسلسل «الحشاشين»، بطولة الفنان المصري كريم عبد العزيز إلى جانب فيلم «أهل الكهف» الذي عرض في السينمات عام 2024.