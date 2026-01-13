ماجد الكدواني يكشف تفاصيل أولى تجاربه الرمضانية بـ«كان ياما كان»

تحدث الفنان المصري ماجد الكدواني عن مرمضانسلسله الرمضاني القادم «كان ياما كان»، مشيرًا إلى أن مشاركته فيه تمثل أول تجربة له في موسم رمضان وخوض منافسة جديدة.

أوضح الكدواني في تصريحات تلفزيونية أن موسم رمضان يتميز بنمط خاص في المشاهدة، حيث يولي الجمهور اهتمامًا كبيرًا، ما يضع على عاتق الفنانين مسؤولية كبيرة.

وأضاف الكدواني: «هذه أول مرة أشارك في رمضان، وأشعر بمزيج من التحدي والحماس، حساسية المشاهدين تفرض علينا احترام أذواقهم وإمتاع مشاعرهم، وأسأل الله أن نوفق في ذلك».

شخصية المسلسل وفكرته

وصف الكدواني شخصيته في المسلسل بأنها إنسانية، ورغم بساطتها تحمل عمقًا كبيرًا، مشيراً إلى أن أبرز التحديات كانت صياغة فكرة المسلسل بما يحافظ على توازن السرد بين البساطة والعمق، ويجعل العمل قادرًا على جذب اهتمام الجمهور.

تجربة المنافسة الرمضانية

وأضاف حول تجربة المنافسة الرمضانية، قال الكدواني: «أشعر ببعض القلق من الزحام والمنافسات، لكن المؤلفة شيرين دياب شجعتني على المشاركة، وهذا يجعل التجربة جديدة ومميزة بالنسبة لي».

تفاصيل مسلسل ماجد الكدواني

ويشارك ماجد الكدواني في مسلسل «كان ياما كان» كل من يسرا اللوزي، نهى عابدين، عارفة عبدالرسول يوسف عمر، جلا هشام، وعمرو وهبة وآخرون، وينتمي العمل لمسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل.