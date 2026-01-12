فيما يكرم حفل Joy Awards 2026، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، السبت القادم أبرز النجوم وصناع التأثير في العالم العربي، كشفت الرئيسة المشاركة المديرة الفنية لدار شوبارد كارولين شوفوليه تفاصيل صناعة درع جوائز Joy Awards، مؤكدة أن التصميم استُلهم من رمزية الصقر بوصفه رمزاً ثقافياً وتاريخياً للمملكة العربية السعودية.

صقر متحرك

وأشارت إلى الحرص على تصميم صقر متحرك لا ثابت، بما يتماشى مع هوية الجائزة وقواعد المهرجان العالمي، لافتة إلى أن تصاميم الدرع انطلقت في مايو الماضي واستغرقت مرحلة النماذج 6 أسابيع، فيما يتطلب تصنيع كل درع نحو 70 ساعة من العمل اليدوي داخل مصنع الشركة في جنيف.

وأكدت أن الجوائز مطلية بذهب عيار 18، وتتميز بعيون منحوتة يدوياً من العقيق الأسود الصغير مع قزحية صفراء دقيقة، فيما صُنعت قاعدة الصقر من النحاس المصقول بتشطيب يحاكي لمعان الألماس.

مرحلة التصويت

وقبل أسابيع عدة انطلقت مرحلة التصويت الرسمية لجوائز Joy Awards 2026، عقب اختتام مرحلة التسمية التي شهدت مشاركة جماهيرية كبيرة، وتم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف الفئات، التي تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى، على أن يتم تكريم الفائزين خلال الحفل المرتقب.

ومع اكتمال الإعلان عن جميع المرشحين، أصبح أمام الجمهور الفرصة لاختيار نجومهم وأعمالهم المفضلة، في سباق جماهيري يسبق ليلة التتويج المنتظرة.