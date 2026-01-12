شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عقب تداول أنباء عن نقلها من منزلها بواسطة سيارة إسعاف، في ظل ظروف نفسية صعبة تمر بها خلال الفترة الحالية.

نقل شيرين بسيارة إسعاف إلى منزل زينة

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية محلية أن نقل شيرين جاء بدافع الاطمئنان عليها وتوفير بيئة داعمة لها، حيث جرى اصطحابها بسيارة إسعاف سراً إلى منزل الفنانة زينة، التي حرصت على احتوائها والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الحساسة.

انتقال شيرين لاحقا إلى منزل شقيقتها

وأضافت المصادر أن شيرين انتقلت لاحقًا إلى منزل شقيقتها ياسمين رضا، لاستكمال فترة الراحة والدعم الأسري، في محاولة لتجاوز الأزمة بعيدًا عن الأضواء.

شادي شامل يؤكد الواقعة

بينما أكد الفنان المصري شادي شامل صحة الأنباء المتداولة، بعدما أعلن عبر حسابه في «فيسبوك» نقل شيرين عبد الوهاب بسيارة إسعاف إلى منزل فنانة معروفة، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والجدل حول وضعها الصحي.

أشرف زكي يكشف تفاصيل زيارته لشيرين

كشف الفنان أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية سابقاً عن تفاصيل زيارته لشيرين عبد الوهاب، داخل منزلها بالقاهرة قبل نحو 20 يومًا، في محاولة لإقناعها بالخروج وتغيير الأجواء، إلا أنها رفضت بسبب عدم استقرار حالتها المزاجية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها تتمتع بحالة صحية جيدة.