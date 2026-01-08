أثارت هنا ابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو قصيراً ظهرت خلاله تغني الاغنية الشهيرة لوالدتها «على بالي»، دون أي تجهيزات موسيقية أو مونتاج.
مشاهدات مليوينة
وخلال أقل من 13 ساعة على نشر الفيديو عبر حسابها في «تيك توك»، تخطت مشاهداته المليون مشاهدة، وتفاعل رواد منصات التواصل مع الفيديو بالإشادة بموهبة «هنا» وقدرتها على نقل الإحساس، مؤكدين أن صوتها وخامته، إلى جانب التشابه الشكلي، جعلوا منها «نسخة مصغرة من شيرين عبد الوهاب».
Hana, the daughter of the Egyptian artist Sherine Abdel Wahab, garnered admiration on social media after she posted a short video in which she sang her mother's famous song "Ala Bali," without any musical arrangements or editing.
Million Views
In less than 13 hours after posting the video on her "TikTok" account, it surpassed one million views. Social media users interacted with the video, praising "Hana's" talent and her ability to convey emotion, affirming that her voice and timbre, along with her physical resemblance, made her a "miniature version of Sherine Abdel Wahab."