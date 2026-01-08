أثارت هنا ابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو قصيراً ظهرت خلاله تغني الاغنية الشهيرة لوالدتها «على بالي»، دون أي تجهيزات موسيقية أو مونتاج.

مشاهدات مليوينة

وخلال أقل من 13 ساعة على نشر الفيديو عبر حسابها في «تيك توك»، تخطت مشاهداته المليون مشاهدة، وتفاعل رواد منصات التواصل مع الفيديو بالإشادة بموهبة «هنا» وقدرتها على نقل الإحساس، مؤكدين أن صوتها وخامته، إلى جانب التشابه الشكلي، جعلوا منها «نسخة مصغرة من شيرين عبد الوهاب».