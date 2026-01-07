أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب أسماء الفنانين توفيق إسكندر وأكثم الحايك المعروف باسم «ريبال الهادي»، في قرار رسمي وقعّه نقيب الفنانين مازن الناطور.

الخروج عن الأهداف

وجاء القرار موقعًا من نقيب الفنانين مازن الناطور، الذي برر الشطب بـ«خروج الأعضاء عن أهداف النقابة»، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بالأسباب أو الإجراءات المتخذة بحق الفنانين المعنيين.

ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة شطب تنفذها النقابة بشكل دوري، إذ سبق أن شطبت النقابة في أبريل2025 اسم الممثلة سلاف فواخرجي، ما تسبب حينها في نقاش واسع داخل الوسط الفني والإعلامي.