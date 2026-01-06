كشفت أمنية، ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، وذلك بعد انتشار أنباء عن تدهورها خلال الفترة الماضية نتيجة إصابته بشلل نصفي ناتج عن مشكلة صحية في المخ.

وأوضحت أمنية في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الحالة الصحية للفنان مستقرة حاليًا، نافيةً وجود أي تدهور أو صعوبات كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعربت ابنة إيمان البحر درويش عن امتنانها لكل من تواصل للاطمئنان على صحة والدها أو دعا له بالشفاء العاجل، متمنيةً أن يتجاوز هذه الأزمة بسلام.

بداية الجدل

والجدل بدأ عندما خرج أحد أصدقاء الفنان إيمان البحر درويش، ليكشف عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة خلال الفترة الماضية، التي حالت دون تمكنه من مغادرة منزله، داعيًا جمهوره ومحبيه للدعاء له بالشفاء العاجل.

يذكر أنه في ختام شهر يوليو من عام 2023، نشرت ابنة إيمان البحر درويش، صورة لوالدها، ظهر فيها وهو فاقد لوزنه وشعر رأسه وبوجه شاحب بسبب تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وعلقت عليها بالقول: «سيذكر التاريخ أن هذا هو إيمان البحر درويش».