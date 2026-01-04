تعرض بطلا مسلسل «صراع العروش» الممثلان البريطانيان كيت هارينغتون وروز ليزلي لسرقة منزلهما الريفي الواقع في مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا.

اقتحامات متكررة

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الواقعة جاءت ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها المنطقة قبل عيد الميلاد، إذ تعرضت منازل عدة في القرية لاقتحامات متكررة، من بينها مبنى ملحق بالمنزل العائد للزوجين، وهو مبنى تاريخي يرجع إلى القرن الخامس عشر ومُدرج ضمن قائمة المباني المحمية من الدرجة الثانية.

وبحسب المعلومات المتداولة، عزز هارينغتون وليزلي مستوى الأمان في محيط المنزل خلال السنوات الأخيرة، بعد رصد محاولات تسلل سابقة، من خلال تركيب بوابات مرتفعة من خشب البلوط الصلب، بهدف الحد من الرؤية الخارجية وتأمين الخصوصية.

تكثيف الدوريات

من جانبها، أكدت الشرطة المحلية تكثيف الدوريات في المناطق الريفية المحيطة، ودعت السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية إضافية، في ظل تزايد البلاغات عن سرقات مماثلة.

ولم تُحسم بعد تفاصيل المسروقات، كما لم يُعرف ما إذا كان الزوجان أو طفلاهما، البالغان من العمر 4 سنوات وسنتين، متواجدين داخل المنزل أثناء الحادثة.

ويتنقل كيت هارينغتون وروز ليزلي بين سوفولك ولندن ولوس أنجلوس منذ زواجهما الذي أعقب تعارفهما خلال مشاركتهما في مسلسل «صراع العروش»، حيث جسد هارينغتون شخصية جون سنو، فيما عُرفت ليزلي بدور إيغريت.

واشترى هارينغتون المنزل ذا الطراز التيودوري المسقوف بالقش في 2017، وتحيط به نحو 8 أفدنة من الأراضي، قبل أن يتم الزواج في العام التالي في أسكتلندا بحضور عدد من زملائهما في العمل الدرامي.

وشملت أعمال التطوير الأولى التي نفذها الزوجان التركيز على تأمين المكان وتعزيز الخصوصية، خصوصاً بعد تكرار محاولات المراقبة والتسلل، وهو ما دفعهما إلى إجراء تعديلات واضحة على مداخل ومحيط العقار.