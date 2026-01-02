هاني رمزي يتلقى الدعم الفني في وداع والدته بكنيسة أبي سيفين

شهد عزاء والدة الفنان المصري هاني رمزي حضور عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء، الذي أُقيم اليوم في كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول بالقاهرة، تعبيراً عن مساندتهم للفنان في مصابه.

تقدم قائمة الحضور كل من: أحمد عز، محمد هنيدي، سهير رمزي، وفاء عامر، صلاح عبد الله، صبري فواز، طارق علام، ماجد الكدواني، أحمد رزق، أكرم حسني، أشرف عبد الباقي، ماجد المصري، طارق لطفي، وإيهاب توفيق، وغيرهم.

حضور فني وإعلامي وشخصيات عامة

كما شاركت في تقديم واجب العزاء الفنانة السورية سولاف فواخرجي، الإعلامي محمود سعد، أسامة منير، لطيفة، مصطفى شعبان، داليا البحيري وزوجها، إلهام شاهين، محمد لطفي، وتامر عبد المنعم، إلى جانب حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، ما أضفى على المناسبة صبغة احترام ودعم للفنان هاني رمزي.

يذكر أن والدة الفنان المصري هاني رمزي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد أن تدهورت حالتها الصحية في أيامها الأخيرة نتيجة إصابتها بمرض سرطان العظام بجانب أمراض أخرى إلى أن توفيت.