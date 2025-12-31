وجه الفنان المصري تامر عبدالمنعم، رسالة إلى الفنان المصري أحمد العوضي دعا فيها إلى الهدوء والتريث، وذلك بعد ظهوره في لايف عبر صفحته يؤكد بأنه الفنان الأعلى أجراً والأعلى مشاهدة.

وأكد عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية أن أحمد العوضي فنان ناجح استطاع أن يفرض نفسه بقوة على الساحة الفنية، مشيرًا إلى أن حضوره الجماهيري كان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح وصناعة حالة فنية لافتة.

تصريحات مثيرة للجدل

وأضاف أن بعض تصريحات العوضي الأخيرة تحسب عليه، رغم أنه لا تجمعه به معرفة شخصية، موضحًا أن هذه التصريحات أثارت حالة من الغضب لدى عدد كبير من المتابعين داخل الوسط الفني والجمهور.



عادل إمام حالة فريدة

وتطرق الحديث عن الفنان المصري عادل إمام، معتبرًا إياه حالة فنية نادرة لا تتكرر، مشيرًا إلى حرصه الدائم على أدق تفاصيل السفر.

موقف طريف في المطار مع الزعيم

وروى تامر عبد المنعم موقفًا طريفًا جمعهما في إحدى الرحلات الخارجية، حين لاحقه عادل إمام في المطار بعد أن قرر عدم صعود الطائرة، متأثرًا بحديث الفنان الراحل عزت أبو عوف عن سقوط طائرة مشابهة.