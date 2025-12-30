انضمت المغنية الأمريكية بيونسيه إلى قائمة الفنانين الذين حققوا ثروة مالية ضخمة تتجاوز حاجز المليار دولار.

5 أثرياء

وأصبحت بيونسيه خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز، وفق ما أعلنت عنه مجلة فوربس، وبذلك تنضم الفنانة البالغة 44 عاماً إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت وبروس سبرينغستين وريهانا.

وحققت بيونسيه إثر جولتها العالمية «Renaissance» في 2023، إيرادات بلغت 600 مليون دولار، وفي 2024 أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية بألبوم «كاوبوي كارتر» الذي فاز بجائزة غرامي، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحاً في العالم في 2025.

وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوج موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت مجلة فوربس أن بيونسيه حققت 148 مليون دولار في 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجراً في العالم.

كما وسعت بيونسيه إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مختلفة تضم علامات تجارية للعناية بالشعر وتصميم الملابس، ورغم ذلك أشارت فوربس إلى أن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها وجولاتها العالمية.