قبضت السلطات التركية، صباح اليوم (الأحد)، على ملكة جمال تركيا عام 2016 عارضة الأزياء بوسة إسكندروغلو، والمغني الشاب إيغه كارتاشلي المعروف باسم «إيغه»، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن شبكة خاصة بالمخدرات تضم فنانين ومشاهير.

تفكيك شبكات المخدرات

وأكدت مصادر رسمية أن العملية نفذت في ساعات الصباح الأولى، ضمن حملة أمنية واسعة تهدف إلى متابعة ومحاسبة المتورطين في قضايا المخدرات المرتبطة بعالم الفن ووسائل التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من العمليات المتتابعة التي شهدتها تركيا خلال الأسابيع الماضية، وركزت السلطات على فنانين وفئات اجتماعية بارزة.

وتم توقيف بوسة وإيغه بشكل متزامن، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعتادة لاستكمال التحقيقات واستجوابهما حول الاتهامات الموجهة.

وتشير المصادر إلى أن الحملة تستهدف تفكيك شبكات توزيع المخدرات بين المشاهير وتحليل مدى ارتباط كل طرف بالنشاطات غير القانونية.

ملكة جمال تركيا

وأوضحت المصادر أن بوسة إسكندروغلو ترتبط بصداقة قوية بشيفال شاهين، التي صدر بحقها أمر ضبط وإحضار ضمن القضية نفسها، لكنها لم تُنَفذ وعدها بالعودة إلى تركيا حتى الآن.

ويرى المحققون أن العلاقات الشخصية بين الموديل وشاهين قد تكون مؤثرة في سير التحقيقات، لاسيما في الكشف عن أي تواطؤ أو تسهيل محتمل في عمليات توزيع المخدرات أو تعاطيها بين الأسماء المعروفة.

وتواصل نيابة إسطنبول التحقيقات، مع التركيز على تحليل الروابط بين المشاهير والفنانين ورجال الأعمال المرتبطين بأنشطة مشبوهة.

ويشمل ذلك مراجعة سجلات الاتصالات والمعاملات المالية والأنشطة الاجتماعية عبر وسائل التواصل، مع الاستعانة بخبراء قانونيين وأمنيين لتوثيق الأدلة وجمعها بشكل يضمن استمرارية الملاحقات القضائية.

ولم تُصدر أي تصريحات رسمية من بوسة أو إيغه حتى الآن، كما لم تحدد النيابة موعداً لتقديم أي لائحة اتهام رسمية.