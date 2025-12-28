نفت الفنانة المصرية نيللي كريم الشائعات المتداولة أخيراً حول ارتباطها بالفنان المصري شريف سلامة، وذلك بعد أيام من إعلان طلاقه من الفنانة المصرية داليا مصطفى.

أول تعليق

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص إلى «عكاظ» إن هذه الأقاويل غير صحيحة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها فوجئت بسرعة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب انتشار التكهنات

وأوضحت أن سبب هذه التكهنات يعود إلى مشاركتهما في فيلمهما الجديد «جوازة ولا جنازة»، المقرر عرضه قريباً، حيث يظهران في البرومو بمشاهد تحضيرات حفلة زفاف، ما أوحى للبعض بوجود علاقة عاطفية بينهما.

وأضافت نيللي كريم أنها ستعلن لأي ارتباط رسمي تخوضه للجمهور بنفس شفافية زيجتها السابقة، مؤكدة حرصها على مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية بشكل صادق مع جمهورها.

الفنانة المصرية نيللي كريم والفنان المصري شريف سلامة.

تعاون متكرر

ويعد فيلم «جوازة ولا جنازة» العمل الثالث الذي يجمع نيللي كريم وشريف سلامة، وذلك بعد مشاركتهما في فيلم «هابي بيرث داي»، ومسلسل «فاتن أمل حربي».

يجمع فيلم «جوازة ولا جنازة» بجانب نيللي كريم وشريف سلامة كلاً من: لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج أميرة دياب، وتأليف دينا ماهر، وأميرة دياب.