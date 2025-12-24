انتهى الفنان الأردني منذر رياحنة وفريق عمل مسلسل «أبطال الرمال» من تصوير جميع مشاهده، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، في عمل درامي ملحمي يضم أكثر من 70 ممثلًا عربيًا من قطر ودول الخليج والمشرق والمغرب العربي.



منذر رياحنة

انتهاء تصوير مسلسل أبطال الرمال

وأعلن المخرج سامر جبر انتهاء التصوير عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشر لقطات من كواليس اليوم الأخير، وعلّق قائلًا: «اللهم لك الحمد.. انتهى التصوير، مررنا بتحديات بحجم الرمال، لكن الحلم صمد حتى النهاية».



فكرة وقصة المسلسل

ويعد «أبطال الرمال» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني القادم، إذ يتكون من 15 حلقة، ويقدم سردًا دراميًا ملحميًا مستوحى من فترة ما قبل الإسلام، متناولًا قصص البطولة العربية برؤية معاصرة وأسلوب مختلف.

صناع وفريق العمل

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم سلوم حداد، منذر رياحنة، نضال نجم، فرح بسيسو، غازي حسين، محمد الإبراهيمي، خالد نجم، أحمد الكعبي، ياسين أحجام، إلى جانب عدد كبير من فناني الخليج والمغرب العربي وبلاد الشام، المسلسل من إخراج سامر جبر، وتأليف د. خالد جبر وسامر جبر.

