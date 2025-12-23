أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام إحياء حفل فني في العلا؛ بمناسبة عام الحرف اليدوية.

أغنية حصرية

وظهرت الفنانة الإماراتية بفيديو على حسابها على «تيك توك» قالت فيه: «يا مساء الورد سألتقي بكم في 26 ديسمبر بليلة من الأحلام لأول مرة بالعلا، متحمسة جداً وسأقدم لكم أغنية حصرياً، لأول مرة سأغنيها في العلا فقط ولم يسبق أن غنيتها، وعندما تُطرح بالأسواق سأغنيها لكم حصرياً لكل جمهوري في العلا، لم يتبق سوى أيام واختاروا الأغاني التي ترغبون بسماعها».

ونشرت بوستر الحفل الذي كتب فيه: «حِرف.. ثقافة.. وصوت يشعل ليالي العلا، ليلة من ألف ليلة وليلة، لليلة في «ثنايا» احتفالاً بـ«عام الحِرف اليدوية»، ‏مع فعاليات مميزة تفاعلية قبل الحفل».

‏كما نشرت على حسابها قبل أيام بوستراً كتبت فيه: «تذاكر قليلة متبقية لحضور ليلة تجمع الأنغام، التراث، والإبداع، احتفالية عام الحِرَف اليدوية مع «أحلام» تأخذكم إلى «ثنايا العلا» في أمسية موسيقية استثنائية لليلة واحدة، فعاليات تفاعلية مستوحاة من الحِرف السعودية، تليها إطلالة منتظرة لفنانة العرب أحلام بصوتها الذي رافق أجيالاً، وسط مشهد يخطف الأنظار، ونلتقي تحت نجوم ثنايا العلا».