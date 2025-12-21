تواصل الفنانة المصرية هنادي مهنا حضورها اللافت على الساحة الفنية، بعد انضمامها رسمياً إلى بطولة مسلسل «اتنين غيرنا»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ليكتمل بذلك موسمها الفني الذي يجمع بين السينما والتلفزيون في توقيت واحد.

تفاصيل مسلسل «اتنين غيرنا»

وبدأت هنادي مهنا تصوير مشاهدها في مسلسل «اتنين غيرنا»، الذي يقوم ببطولته آسر ياسين ودينا الشربيني، ويشارك في العمل كل من ناردين فرج، وفدوى عابد، ونور إيهاب، وصابرين النجيلي، وأحمد حسن، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. المسلسل من إخراج خالد الخلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش.

افتتاح فيلم «خريطة رأس السنة»

ويشهد اليوم أيضاً افتتاح عرض فيلمها الجديد «خريطة رأس السنة»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب ريهام عبدالغفور، ومحمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى أبو سريع، وغيرهم. الفيلم من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.

انطلاق «سنجل ماذر فاذر»

كما تبدأ اليوم أولى حلقات مسلسل «سنجل ماذر فاذر»، الذي تلعب بطولته هنادي مهنا بمشاركة ريهام عبدالغفور، وشريف سلامة، ومحمد الكيلاني، وريم عامر، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج تامر نادي.

نجاحات متتالية

يُذكر أن هنادي مهنا حققت خلال الفترة الماضية نجاحاً ملحوظاً بعد عرض فيلمي «السادة الأفاضل» و«أوسكار – عودة الماموث»، اللذين حققا إيرادات جيدة ونسب مشاهدة مرتفعة، مؤكدة بذلك قدرتها على التنوع والنجاح بين السينما والدراما التلفزيونية.