أعلنت الفنانة السعودية زينة عماد صدور الجزء الثاني من ألبومها الغنائي الجديد «هنسيح»، الذي يضم أربع أغانٍ جديدة تحمل تنوعاً واضحاً في المشاعر بين الحب والشوق وروح التحدي، في خطوة فنية تضعها مجدداً أمام توقعات جمهورها وردود أفعالهم.

تعاونات فنية متنوعة

ويتضمن الألبوم تعاونات مختلفة مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية، في تجربة تعكس حرص زينة عماد على التنويع الموسيقي وتقديم أنماط غنائية متعددة.

قائمة الأغاني

وجاءت أغاني الجزء الثاني من ألبوم «هنسيح» كالتالي: «هنسيح»، «تطمن»، «العيون الشقية»، و«قرارك»، وسط تفاعل ملحوظ من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي فور طرحها.

الجزء الأول من الألبوم

يُذكر أن زينة عماد كانت قد طرحت سابقاً الجزء الأول من ألبومها الجديد بعنوان «مجرد هم»، الذي ضم أربع أغانٍ تنوعت بين اللهجتين المصرية والخليجية، وجاءت أغنية واحدة باللهجة المصرية، بينما قُدمت باقي الأغاني باللهجة الخليجية، وحققت تفاعلاً واسعاً عند صدورها.