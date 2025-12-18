أعلن الفنان المصري محمد رمضان إطلاق مسابقة جديدة لجمهوره، تزامناً مع طرح أغنيته الأخيرة «بيب بيب» على مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

تفاصيل المسابقة

ودعا رمضان متابعيه إلى حساب عدد مرات تكرار كلمة «بيب» داخل الأغنية، على أن يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه. ونشر الفنان تفاصيل المسابقة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ودفع العديد للمشاركة.

رد على أنباء الحبس

وفي سياق متصل، نفى محمد رمضان صحة الأنباء المتداولة حول صدور حكم بحبسه، مؤكداً أن الحكم كان مع وقف التنفيذ، مشدداً على أن نشاطه الفني مستمر، وأن حفلته المقررة في الولايات المتحدة لن تتأثر، مع تجديده التأكيد على ارتباطه بمصر.

أعمال مرتقبة

وعلى الصعيد الفني، يترقب محمد رمضان عرض أحدث أفلامه «أسد» خلال الفترة القادمة، في تعاون جديد مع المخرج محمد دياب، وبمشاركة عدد من النجوم، من بينهم: كمال الباشا، رزان جمال، وإسلام مبارك.