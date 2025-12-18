يشهد الفيلم التونسي الفرنسي المشترك «صوت هند رجب»، المرشح لجوائز الأوسكار، عرضًا واسعًا في دور السينما العربية ضمن مبادرة سينما لعرض الأفلام العربية، حيث تتصدر السعودية قائمة الدول المشاركة بأكبر عدد من دور العرض.

انتشار عربي واسع

يشمل برنامج العروض 12 دولة عربية، هي: السعودية، الإمارات، مصر، قطر، العراق، عُمان، الكويت، البحرين، الأردن، سورية، إلى جانب عواصم ومدن عربية كبرى، ضمن جولة تمتد لثلاثة أشهر.

السعودية في الصدارة

تُعرض النسخة السينمائية للفيلم في 51 دار عرض داخل المملكة، وهو العدد الأكبر مقارنة بباقي الدول المشاركة، فيما يُعرض في مصر بـ22 دارًا، والإمارات بـ37 دارًا، وقطر والعراق بـ12 لكل منهما، وعُمان والبحرين بـ9 لكل دولة، والكويت بـ8، والأردن بـ6، وسورية بدار عرض واحدة.

قصة إنسانية مؤثرة

يروي الفيلم قصة الطفلة هند رجب، ذات الستة أعوام، التي علقت داخل سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، بينما يحاول متطوعو الهلال الأحمر إنقاذها، في واقعة حقيقية تعود إلى 29 يناير 2024.

طاقم العمل

الفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، وبطولة سجا الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري، عامر حليحل، ضمن إنتاج تونسي فرنسي مشترك، وبمشاركة فرق دولية في التصوير والمونتاج والموسيقى التصويرية.

جوائز ومشاركات دولية

عُرض «صوت هند رجب» عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي بتصفيق مطول، وحصد 7 جوائز، كما شارك في أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، وفاز بعدة جوائز تقديرية وجماهيرية، أبرزها الجائزة الكبرى لأفضل فيلم لعام 2025 في مهرجان غنت السينمائي ببلجيكا.

مدن العرض

تشمل العروض مدنًا عربية رئيسية، منها القاهرة والإسكندرية، دبي وأبوظبي، الرياض وجدة والدمام، الدوحة، مسقط، المنامة، بغداد، عمّان، إلى جانب الظهران، الأحساء، الطائف، تبوك، أبها، جازان، والمدينة المنورة، ما يتيح للفيلم الوصول إلى شريحة جماهيرية واسعة في المنطقة.