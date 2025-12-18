حسمت أسرة الفنانة المصرية الراحلة نيفين مندور الجدل المثار حول وفاتها، نافية بشكل قاطع ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، بشأن وجود شبهة جنائية، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مروجي الأخبار الكاذبة.

تسجيل صوتي

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، تسجيلاً صوتياً نُسب إلى مساعدة الفنانة الراحلة، تضمن اتهامات صريحة لزوجها بالتورط في وفاتها بدافع الاستيلاء على أموالها، ما أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الفنية والإعلامية.

وبحسب مصدر مقرّب من أسرة نيفين مندور، فإن زوج الراحلة رجل أعمال ميسور الحال، ولا صحة على الإطلاق لما يُشاع عن وجود دوافع مالية، مؤكداً أن زوج الفنانة الراحلة

أقام وليمة قبل أشهر احتفالاً بنجاح عملية جراحية خضعت لها زوجته، إثر معاناتها من آلام حادة في الركبة.

لا شبهة جنائية

وأكدت أسرة الفنانة الراحلة بأن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، محذرة من الاستمرار في نشر روايات مضللة تمس سمعة الراحلة وأسرتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الشائعات هو التشهير وجذب المشاهدات.

وفي ختام بيانها، أوضحت الأسرة أنها تسلّمت جثمان الفنانة بعد انتهاء التحقيقات، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ثم يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة، بعد وفاتها إثر حريق اندلع في منزلها بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.