تحقق نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، مساء اليوم (الإثنين)، مع وكيل أول النقابة الفنان حلمي عبدالباقي؛ لاتهامه بالتقصير داخل النقابة. ومن المقرر أن يقام التحقيق بحضور مستشار من مجلس الدولة واللجنة المخصصة للتحقيقات لنقابة المهن الموسيقية.

شطب مخالف

وكشف عبدالباقي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالعزيز في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، كواليس جديدة ومثيرة حول أزمة شطب الدكتور عاطف إمام العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية عضو مجلس إدارة النقابة من جداول النقابة.

ووصف عبدالباقي قرار شطب الدكتور عاطف إمام بالكارثة غير القانونية، مؤكداً بأن الأسباب التي سيقت لتبرير هذا القرار وعلى رأسها توزيع اللحوم هي أسباب واهية وتدعو للسخرية والدهشة.

وقال عبدالباقي: «لحمة إيه اللي تتسبب في شطب قامة فنية ونقابية بحجم الدكتور عاطف إمام؟ ده أمر يثير الضحك والبكاء في آن واحد»، مضيفاً أن توزيع اللحوم إجراء معتاد تقوم به النقابة للجمعية العمومية ولم يكن الدكتور عاطف طرفاً فيه بشكل يسيء له.

وفند عبدالباقي الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات مالية في ملف علاج الدكتور عاطف إمام، مؤكداً شهادته على واقعة رفض موظف الحسابات استلام مبلغ التجاوز 3000 جنيه من الدكتور عاطف بناءً على تعليمات شفهية، وهو ما يثبت حسن نية الأخير ومحاولته السداد.

تجاوزات النقيب

وأكد عبدالباقي وجود مستندات رسمية تثبت تجاوزات مالية ضخمة للنقيب العام في بند العلاج بمبالغ تصل إلى 15 ألفاً و20 ألف جنيه، متسائلاً عن سبب الكيل بمكيالين ومحاسبة عضو على مبلغ زهيد بينما يتم التغاضي عن مبالغ أكبر بكثير لآخرين.

واستغرب عبدالباقي من تصريحات المتحدث باسم النقابة، مشيراً إلى أنها تضمنت مغالطات وتناقضات واضحة، مؤكداً بأنه نشر فيديوهات توضيحية للرد على هذه المغالطات لكنها لم تجد صدى لدى المتحدث. وأكد أن قرار الشطب لا يمكن أن يصدر إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية وبعد تحقيقات رسمية شفافة، وهو ما لم يحدث في حالة الدكتور عاطف إمام.