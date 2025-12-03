زار النجم العالمي ترافيس فيميل الشهير بدور راغنار لوثبروك في مسلسل «فايكينغ» Vikingsمنطقة حائل، ضمن جولة ثقافية نظمها «جروب أبو حصة» المتخصص بالترويج للسياحة والتراث.

وقاد «جروب أبو حصة»، الذي يضم عددا من المؤثرين وصنّاع المحتوى البارزين النجم الأسترالي في جولة على مواقع تراثية في منطقة حائل، حيث تعرّف خلالها على الحِرف التقليدية وفنون الضيافة السعودية. وحرص ترافيس خلال الزيارة على ارتداء الزي السعودي التقليدي، وجلس في خيمة صحراوية لتذوّق الأكلات الشعبية والمشاركة في الرقصات الفلكلورية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً صورا من الزيارة ظهر خلالها النجم الأسترالي متعايشاًمع الأجواء الحائلية الأصيلة.

شهرة عالمية

يمتلك ترافيس فيميل البالغ من العمر 46 عاماً رصيداً فنياً لافتاً، ونال شهرة عالمية واسعة بفضل أدائه المميز لشخصية Ragnar Lothbrok في مسلسل Vikings، وهو الدور الذي شكّل نقطة تحول بارزة في مسيرته.

وقدّم فيميل أدواراً مهمة في أعمال كبرى مثل مسلسل الخيال العلمي Raised by Wolves، ومسلسلDune: Prophecy حيث يجسد شخصية Desmond Hart.