أعلنت مؤسسة فيلم العُلا تصوير الحلقة الثانية من المسلسل التلفزيوني «يلا، يلا بينا! الدليل الرسمي غير الرسمي للحياة في العالم الحديث»، للمخرج السعودي محمد حماد، خلال الشهر الجاري، بمحافظة العلا.

وتحمل الحلقة الجديدة عنوان «مأجز لا تكلمني»، وتقدّم معالجة ساخرة لمفهوم الهروب من الواقع عبر العطلات، من خلال مشاهد تُصوَّر بين العلا وباريس.

وشارك في كتابة الحلقة الثانية محمد حماد، وعمر باهبري، ويخوض خلالها صالح الصرصور مغامرة غير متوقعة، حين يسافر في عطلة إلى باريس، حيث يفاجأ بترحيب غير متوقع من الفرنسيين.

ويضمّ طاقم التمثيل في الحلقة الجديدة كلاً من: عمّار، وعمرو الصبّان، ونجلاء العبدالله، وسالم العطّاس، ومحمد سلامة، وعبدالرحمن الشريف، وجميل عيّاش.

وجهة رائدة

وقال المخرج محمد حماد: «في حلقة «مأجز لا تكلمني»، التي تدور حول موضوع الإجازات، كتبنا هذه الحلقة كتحية تحتفي بسحر مناظر العلا الطبيعية، لكننا في الوقت نفسه استخدمنا أساليب الكوميديا التقليدية؛ لنستعرض بأسلوب طريف ما يمكن أن يحدث حين لا يكون المرء مستعداً لعطلته كما ينبغي. ونحن متحمسون جداً لبدء تصوير العمل في هذه الوجهة الرائدة، ليكون جزءاً من سلسلتنا الكوميدية الساخرة».

تطوير صناعة السينما السعودية

من جانبه قال المدير التنفيذي المكلّف لفيلم العلا زيد شاكر: «لطالما آمنا بتنوّع إمكانات العلا ومواقعها الملائمة للإنتاج السينمائي، فقد تألقت كخلفية مدهشة لأفلام الأكشن والمغامرة والدراما الاجتماعية، وها هي اليوم تُلهم مسلسلاً كوميدياً مبتكراً، ويأتي ذلك انسجاماً مع التزامنا المستمر بدعم السرد السعودي بمختلف أشكاله وأنماطه الإبداعية، والمساهمة في تطوير صناعة السينما في المملكة».

وأضاف: «يسعدنا استقبال فريق عمل المسلسل في العلا، كما أننا متحمسون لاكتشاف وجهة العلا من منظور جديد كلياً، والانغماس في هذا العالم الكوميدي المبتكر الذي يعيد تقديم العلا بروح مختلفة ومفعمة بالإبداع».