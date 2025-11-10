تعاقدت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، على مسلسل جديد يحمل عنوان «حكاية نرجس»، والمقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2026.

تفاصيل مسلسل «حكاية نرجس»

ويأتي هذا العمل ضمن المشاريع الدرامية التي تجمع بين الإثارة والدراما الاجتماعية، حيث يتناول أحداثًا مشوقة في إطار اجتماعي يعكس صراعات وتحديات الشخصيات.

ويتكون مسلسل «حكاية نرجس» لريهام عبدالغفور من 15 حلقة، وجارٍ ترشيح باقي النجوم، والعمل من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء.

التصوير قريباً

وينتمي مسلسل «حكاية نرجس» لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار مشوق، ومن المقرر أن يبدأ صناعه تصوير العمل خلال الفترة القليلة القادمة.

مشاريع أخرى لريهام عبدالغفور

وعلى جانب آخر، تعكف ريهام عبدالغفور على تصوير مسلسلها «سنجل ماذر فاذر»، الذي يجمعها مع الفنان المصري شريف سلامة، والعمل من إخراج تامر نادي، استعداداً لطرحه قريباً على القنوات التلفزيونية.

ويجمع العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، ريم عامر وغيرهم.

أعمال سابقة مسلسل «كتالوج»

وكانت شاركت ريهام عبد الغفور سابقًا في مسلسل «كتالوج»، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، إلى جانب الفنان محمد فراج، حيث قدمت خلال العمل شخصية خبيرة تربية ولاقى العمل تفاعلاً واسعاً من الجمهور.