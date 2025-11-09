عبرت الفنانة المصرية أنغام عن حبها الشديد للمملكة العربية السعودية وسعادتها بأنها الفنانة المصرية الوحيدة التي شاركت في موسم الرياض هذا العام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم قبل أيام قليلة.

وأوضحت أنغام في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الحفل بأن موسم الرياض أصبح منارة ومنبرا لكل أشكال الفنون والموسيقى، مشيرة إلى أن الجميع يحرص على تقديم أفضل ما لديه فيه.

وأضافت أنغام: «لا يوجد فنان عربي أو غير عربي لا يتشرف ويسعد ويكون حريصا ويحضر نفسه بكل حب لتقديم أفضل ما لديه في موسم الرياض».

وأشارت أنغام إلى أنها تشعر بحالة استثنائية خلال حفلاتها في السعودية، خصوصا مع حفظ الجمهور كافة أغانيها، معتبرة أن هناك علاقة قديمة تجمعها بالجمهور السعودي.

وواصلت أنغام حديثها: «أشعر أنني في حالة استثنائية، وهي حالة قديمة. أنا بنت المملكة العربية السعودية منذ زمن، أغني للمملكة وفي بيوتها، وأؤدي الأغاني باللهجة السعودية منذ صغري. الأغاني المصرية محفوظة من الجمهور السعودي ويغنونها من قلبهم».

وأكملت: «بيننا علاقة قديمة، الجمهور يغني معي الأغاني الجديدة وأخرى مر عليها 20 عاما، وهذا دليل على أن هذه العلاقة ليست عادية بل استثنائية بالفعل».