عادت الفنانة الراحلة سعاد حسني لتتصدر محركات البحث من جديد، بعد أن كشفت الفنانة سميرة أحمد تفاصيل مثيرة وغامضة تتعلق بوفاتها، مشيرة إلى أنها تشتبه في أن إحدى السيدات التي كانت ضمن مستقبلي جثمانها في مطار القاهرة هي من كانت وراء مقتلها.

وقالت الفنانة سميرة أحمد خلال تصريحات تلفزيونية إنها رصدت تضارباً واضحاً في أقوال تلك السيدة أثناء استقبال الجثمان، ما جعلها تشك بأنها تخفي شيئاً. وأوضحت أنها كانت برفقة الفنانتين الراحلتين نادية لطفي ورجاء الجداوي لحظة وصول جثمان سعاد إلى مطار القاهرة، إذ فوجئت بسلوك مريب من السيدة التي بدأت تردّد عبارات غريبة مثل: «إخص عليكي يا زوزو.. تعملي كده يا زوزو؟»، في محاولة لتأكيد فكرة أن سعاد ألقت بنفسها من الشباك.

وأضافت سميرة أحمد أنها واجهت السيدة قائلة: «سعاد رمت نفسها إزاي؟»، فردت عليها بعصبية: «ما تسألينيش»، وهو ما زاد من شكوكها. وأشارت إلى أن تلك السيدة ذكرت تفاصيل غير منطقية عن طريقة الوفاة، منها أن سعاد حسني قصّت سلك النافذة بطول متر ونصف قبل أن تسقط بنفسها، ثم عادت لتقول إنها رأتها عند النافذة، وهو تضارب أثار الريبة.

وتابعت الفنانة أن الشكوك دفعتها لإبلاغ الضباط في المطار، مؤكدة أن الجهات الأمنية تحفظت على السيدة وبدأت تحقيقاً في الأمر، بمشاركة الفنانة نادية لطفي، فيما وثّق الإعلامي الراحل سمير صبري تفاصيل الواقعة لاحقاً.

وأكدت الفنانة سميرة أحمد أن سعاد حسني لم تكن شخصية تميل للانتحار إطلاقاً، قائلة: «سعاد كانت محبة للحياة ومقبلة عليها»، مشددة على قناعتها بأن وفاتها لم تكن طبيعية وأن لغز رحيلها ما زال يحمل الكثير من الغموض.