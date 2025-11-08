كشف المخرج المصري محمد سامي عن اسم شخصيته التمثيلية الأولى في مسيرته من خلال مسلسل «8 طلقات»، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

ترقب الجمهور

وأكد سامي أنه سيجسد شخصية «طه الإمام»، كاشفًا عن لوك الدور الذي سيظهر به، وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاهدة سامي في ثوب جديد بعد مسيرة حافلة في الإخراج والتأليف.

تفاصيل شخصية محمد سامي

ونشر سامي عبر حسابه على «إنستغرام» صورة من كواليس العمل، وعلق عليها قائلاً: «طه الإمام جاهز..مسلسل 8 طلقات في رمضان 2026».

أبطال العمل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من نور الغندور، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، وإنجي المقدم، إلى جانب مجموعة من النجوم، في دراما تمزج بين التشويق والرومانسية.

أعمال سامي السابقة

في رمضان 2025، قدم محمد سامي مسلسلين هما «سيد الناس» بطولة الفنان المصري عمرو سعد و«إش إش» بطولة الفنانة المصرية مي عمر.

وكان سامي قد أعلن سابقًا عودته للأعمال الدرامية بعد فترة من قرار اعتزال الإخراج التلفزيوني، وكشف عن مشروعه الجديد «رد كليتي»، مؤكدًا أنه سيكون العمل الأهم في مسيرته الفنية.

