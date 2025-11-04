أعربت الفنانة السورية منى واصف عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الحالية، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من نصف قرن، قدّمت خلالها أعمالاً خالدة في السينما والدراما العربية.

وخلال جلسة حوارية بعنوان «منى واصف والدراما الخالدة» أدارتها الإعلامية بروين حبيب، ضمن فعاليات المهرجان، قالت واصف: «لن أعتزل التمثيل ما دمت قادرة على حفظ أدواري، وما دام الشغف يسكنني، الفن هو الحياة بالنسبة لي».

وعن مسيرتها الطويلة، أكدت واصف أنها لم تكن يوماً تختار أدوارها بناءً على المقابل المادي، بل على جودة العمل وأثره الفني، قائلة: «كنت دائماً أبحث عن الأدوار التي تترك بصمة في الذاكرة، فالأعمال الجيدة تبقى، أما المال فيزول».

واستعادت منى واصف ذكرياتها مع الفنانين المصريين، كاشفةً أن الفنان الراحل عبدالله غيث هو من رشحها لتجسيد شخصية هند بنت عتبة في الفيلم العالمي «الرسالة»، الذي أخرجه المخرج الراحل مصطفى العقاد قبل نحو 50 عاماً.

وقالت واصف: «مخرج العمل لم يكن يعرف ممثلين سوريين رغم أنه من أصول سورية، وكان على تواصل دائم مع الوسط الفني المصري، وحين بدأ اختيار أبطال الفيلم في القاهرة، أخبره عبدالله غيث بوجود ممثلة سورية تُناسب الدور، تُجيد الفصحى وتمتلك الموهبة المطلوبة، وهكذا تمت مقابلتي مع العقاد في دمشق، وتم إسناد الدور لي».

وأضافت: ما زالت حتى اليوم أتلقى رسائل الإعجاب والثناء على الفيلم، الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ السينما العربية.