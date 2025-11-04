أعلن مغني المهرجانات الفنان المصري مسلم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المهن الموسيقية بمنطقة وسط البلد في القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، اعتراضًا على قرار إيقافه عن الغناء بناءً على كثرة الشكاوى المقدمة ضده من متعهدي الحفلات، التي تتعلق بعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات المتفق عليها، وقد تم اتخاذ هذا القرار دون مثوله أمام جلسة التحقيق، التي عقدتها النقابة في وقت سابق.

ويشارك مسلم الوقفة الاحتجاجية 40 عازفًا من فرقته الموسيقية، ووصف مغني المهرجانات قرار النقابة بالتعسفي وغير القانوني، معبراً عن استيائه من استمرار القرار الصادر عن النقيب مصطفى كامل، الذي يقضي بمنعه من الغناء والعمل في مصر.

ويأتي هذا التصعيد بعد مرور أكثر من 8 أشهر على قرار إيقافه في مارس الماضي، وقد شهدت الأزمة تزايدًا في حدة الخلافات بين مسلم والنقيب مصطفى كامل، في شكل سلسلة أزمات لا تنتهي، حيث اتهم مسلم الأخير بالمسؤولية عن تدهور حالته النفسية والصحية نتيجة لاستمرار قرار الإيقاف مُنذ شهور.

وكان مسلم قد وجه هجومًا مباشرًا على النقيب مصطفى كامل في منشور عبر حسابه في «إنستغرام»، ظهر فيه برفقة طليقته يارا تامر، التي انفصل عنها في أواخر سبتمبر الماضي.

وأكد مسلم في منشوره أن تعرضه لأزمة قلبية للمرة الرابعة كان بسبب قرار الإيقاف، موجهًا كلامه للنقيب مصطفى كامل قائلاً: «والله ما مسامحك يا مصطفى يا كامل، محدش همه زعل الإنسان، ولا بينام الليل عامل إزاي؟! الظلم صعب».

وفي السياق ذاته، كان النقيب مصطفى كامل، قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، شطب ثلاثة أسماء فنية من فئة الأداء الصوتي داخل نقابة المهن الموسيقية، نهائيًا، دون ذكر أي أسماء من المُعلن عنها، مؤكدًا آنذاك أن النقابة منحت الفرصة أكثر من مرة لهم، للعدول وتصويب أوضاعهم، دون حدوث ذلك، وتُشير الاحتمالات إلى أن مسلم، قد يكون أحد الأسماء الفنية الثلاثة المشطوبة، غير المعلن عنهم حتى الآن.