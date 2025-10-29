أعلنت الإعلامية اللبنانية ربى حبشي إصابتها بمرض السرطان للمرة الثانية، فعلى الهواء مباشرة عبر قناة «شمس» اختتمت ربى حبشي فقرتها برسالة وداع لجمهورها، كشفت فيها عودة المرض مجدداً لها، وأكدت أنها ستعود لجمهورها أقوى.

وقالت ربى حبشي: «وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم لكن الخاتمة هذه المرة مختلفة لم أكن أتوقع أن أودعكم بهذه السرعة لا بسبب عرض عمل ولا حتى بسبب الانتقال إلى بلد آخر، بل بسبب إصابتي مجدداً بمرض السرطان».

وتابعت ربى: «علي الآن العودة إلى بلدي لبنان لبدء علاج جديد، أشكر من القلب قناة «شمس» على هذه الفرصة المهنية، وأشكر زملائي وإخوتي على كل الدعم، أنا رايحة بس راجعة أقوى بإذن الله».

وكانت ربى حبشي كشفت في وقت سابق إصابتها بسرطان الغدد اللمفاوية، ووصفت هذه التجربة الصعبة أنها جعلتها أكثر إيماناً بالحياة، وشاركت جمهورها برحلتها خلال العلاج حتى تعطيهم الأمل والقوة.

وربى حبشي إعلامية لبنانية تعمل في قناة «شمس» العراقية ومقرها أربيل، عملت في بدايتها صحفيةً، وبعدها عملت مراسلةً في القنوات، قدّمت عدداً من البرامج عبر قنوات عربية مختلفة.