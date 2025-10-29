أعلن المخرج المصري محمد سامي، خوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في موسم رمضان 2026.

وقال خلال استضافته على قناة «النهار»: سأشارك في مسلسل يحمل اسم «8 طلقات»، وهو أول عمل لي ممثلاً وليس مخرجاً.

وأضاف: «المسلسل فكرتي، كتبت له المعالجة وكنت سأكتبه وأخرجه كعادتي، إلى أن استقر الأمر في النهاية لأكون بطل العمل لا مخرجه».

وأكد أنه سيخضع تماماً لرؤية المخرج، كما يفعل كبار الفنانين المحترفين، ضارباً المثل بالفنان أحمد السقا بالقول: «فوجئت به وهو نجم كبير له اسمه في أول تعاون فني بيننا بمسلسل «ولد الغلابة»، حيث تعامل باحترام كبير مع الجميع ملبياً كل التعليمات بمنتهى التواضع».

وكشف سامي أنه لم يخض تجربة العمل كمساعد مخرج قبل إخراج أولى أعماله، مؤكداً أنه لو فعل لكان تعلم كيفية التصريح لوسائل الإعلام والتعامل مع المشكلات والانتقادات التي توجه له من وقت لآخر.

وأضاف: «كنت أتمنى العمل كمساعد مخرج مع مخرجي المفضل طارق العريان وقد سعيت لذلك، إلا أن قلة أعمال العريان لم تمكنه من الانتظار طويلاً فقرر بدء أولى أعماله مسلسل «آدم» مع النجم تامر حسني».