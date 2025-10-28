قطعت الفنانة المصرية رنا رئيس، بعدم صحة الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الإلكتروني أخيراً حول تعرضها للإجهاض، مؤكدة بأن ما مرت به كان نزيفاً في المعدة وليس أكثر.

وقالت في تصريحات إعلامية «ما كانش في إجهاض، أنا كان عندي نزيف في المعدة، دي حاجة ربنا أكيد كاتب لي إن أنا أتعب دلوقتي، هي كانت حاجة خطر وصعبة جداً، فالحمد لله إن أنا عديت منها».

وأضافت الأزمة الصحية التي مررت بها أثرت على مشاركتي في عدد من الأعمال، وقالت: «ده أثر على شغل كتير مش بس فيلم سفاح التجمع، أنا التعب كان عندي من بدري، وفي حاجات كتير قوي اعتذرت عنها لأني كنت تعبانه، وكنت بكابر إن أنا مش تعبانه».

كما أكدت رنا أنها بطبيعتها لا تميل إلى الظهور الإعلامي المتكرر، قائلة: «أنا مش بحب الكاميرات والإنترفيوز والحاجات دي»، مضيفة أن الأولوية لديها كانت دائماً لصحتها وتعافيها قبل أي التزام فني.