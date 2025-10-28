طرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة «من عرفتك» والتي تحمل طابعاً رومانسياً شتويّاً يعبّر عن المشاعر الدافئة بأسلوبه العذب وصوته المميز، ليستكمل بها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تلامس وجدان الجمهور العربي.

ونشر الماجد مقطعاً من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً تفاصيل العمل الذي جاء من كلمات مشاري مبارك الحديبي، وألحان سايد، وتوزيع عبدالله بن ياقوت النعيمي، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد.

وتتميز «من عرفتك» بمزج المفردة الشعرية الرقيقة باللحن الهادئ، في عملٍ موسيقي يعيد إلى ذاكرة المستمعين صورة الماجد التي ارتبطت بالأغنيات الوجدانية الخالدة.

وأعلنت شركة روتانا المنتجة للأغنية إطلاقها بطريقة بصرية مختلفة، حيث نشرت مقطعاً كرتونياً للأغنية عبر حساب «روتانا لايف»، معلقة: «رسمياً وصلت أغنية الشتاء.. من عرفتك، جديد الفنان الكبير راشد الماجد».

وتصدّر وسم #من_عرفتك قوائم التداول على المنصات الاجتماعية، وتفاعل الجمهور مع العمل واصفين صوت الماجد بأنه «دفء الشتاء»، فيما أشاد آخرون بجمال الكلمة واللحن وبراعة الأداء.

وخلال ساعات من إطلاقها، تصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعاً على عدد من المنصات الرقمية، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على حسابات الفنان الرسمية.