أثارت وثيقة رسمية مسربة من مصادر حكومية في مصر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن زواج الفنانة المصرية الشهيرة منة شلبي من المنتج السينمائي أحمد الجنايني.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت صورة منها على حسابات إعلامية موثوقة، إتمام عقد القران في 13 أكتوبر، في حفل خاص حضره عدد محدود من الأقارب والأصدقاء المقربين، بعيدًا عن أعين الإعلام والجمهور.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الثنائي حتى الآن، ما أشعل حملة من التكهنات والتهاني التلقائية، مع تصدر اسم «منة شلبي زواج» قوائم التريند على «إكس» و«إنستغرام».

ولم تكن هذه الزيجة مفاجأة كاملة، إذ ترددت شائعات عن ارتباط شلبي مرات عديدة في السنوات الأخيرة، منها ربطها بالفنان أحمد السعدني بعد تبادل التهاني في عيد الحب، أو بالمخرج خالد يوسف في علاقة سابقة انتهت، وحتى شائعات زواج سري مع ماندو العدل أو أحمد عز، التي نفتها والدتها زيزي مصطفى بشدة.

واشتهرت منة شلبي، البالغة من العمر 38 عامًا، بأدوارها القوية والتي جعلتها رمزًا للمرأة المستقلة والجريئة، والتي حققت شهرة واسعة في العمل الفني المصري والعربي.