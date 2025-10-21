كشف الفنان المصري عمر كمال، تفاصيل غير متوقعة عن ألبومه الغنائي الجديد الذي يستعد لطرحه خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا الألبوم لم يكن في الأساس مشروعه الفني، بل كان مخصصًا للفنان الكبير محمد فؤاد قبل أن يتنازل الأخير عنه.

وقال عمر كمال في تصريحات إعلامية: «فوجئت بعد فترة من بدء العمل في الألبوم بأن المشروع في الأصل كان من نصيب محمد فؤاد، وأنا لم أسرقه بس هوه اللي رفضه بعد مشكلة مع المنتج وضحّى بالأسماء والأغاني الحلوة اللي كانت فيه».

وأضاف: «الألبوم مرّ بمراحل عدة قبل أن يصلني، حيث تم عرضه على عدد من المطربين الكبار مثل وائل جسار وهيثم شاكر، إلا أن الخلافات المادية حالت دون إتمام التعاقد معهما وعرفت أن في مطربين طلبوا مبالغ ضخمة، في واحد طلب 50 ألف دولار على الأغنية الواحدة، يعني نحو 30 مليون جنيه مصري لو حسبنا الألبوم بـ12 أغنية، ومطرب ثاني طلب 30 ألف دولار، وهذا غير تكلفة الإنتاج والتصوير والدعاية».

وأوضح كمال بأن تكلفة الألبوم تجاوزت 20 مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى عدم تقاضيه أي أجر مقابل العمل عليه، إيمانًا منه بقيمة المشروع وحبه له.

وذكر بأن «الألبوم مكلف أكتر من 15 مليون جنيه، وإحنا مصورين 12 كليب وعملنا نحو 20 أغنية، وأنا قلت للمنتج مش هاخد ولا قرش.. نفسي أغني للناس دي، والألبوم دا عامله بحب». كما تحدث «كمال» عن موقفه من محمد فؤاد بعد حصوله على الألبوم، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه احترامًا لمشاعره، لكنه يشعر بالحزن تجاه غياب فؤاد الطويل عن الساحة الغنائية، قائلاً: «مكلمتوش لأنه أكيد زعلان، بس أنا كمان زعلان منه، هو كان في إيده الألبوم وكان يقدر يرجّع بيه جمهور كبير».