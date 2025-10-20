كشفت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، تعرضها للاحتيال وسرقة 5 ملايين دينار.

ووثق مقطع فيديو نشرته المساعيد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكاء وانهيار الشاعرة التي قالت: «قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين أبتدي أو من وين أنتهي، لكن بقول لكم شيء واحد، إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ جداً كبير، ما هو بالمبلغ البسيط».

وأضافت «ما في مشكلة مثل ما بدأنا قبل، وجمعنا قرشنا بالحلال، نرجع نجمعه مرة ثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل»، وأردفت: «ما أعرف أيش أقول، أنا كثير متضايقة مو على الفلوس بس على الغدر».

ووفقًا للمصادر فإن المساعيد كانت ضحية لخديعة مالية متقنة، بعد أن أوهمها أحد الأشخاص بالاستثمار في مشروع ضخم قبل أن يختفي بالمبلغ.