لجأت طليقة الفنان أحمد مكي خبيرة التجميل مي كمال، للقضاء وحررت محضرًا رسميًا في قسم شرطة ثالث أكتوبر ضد إحدى القنوات الفضائية، التي تناولت حياتها الشخصية بشكل تسبب لها في أضرار نفسية وصحية.

ووفقًا لما ذكرته مي كمال في بلاغها، فإن المحتوى المعروض أثر سلبًا على حالتها النفسية، ما استدعى دخولها المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وأكدت أن ما تم تداوله يعد تعديًا على خصوصيتها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات الإعلامية.

وكشفت مي كمال في وقت سابق تفاصيل علاقتها بطليقها أحمد مكي، مؤكدة زواجها وانفصالها رسمياً عن مكي، موضحة موقفها من الانفصال.

وقالت مي خلال تصريحات تلفزيونية: «أكيد ربنا هيكتبلي أني أعيش مع حد تاني.. بس أنا بحب أحمد مكي جدا.. والدبلة اللي في إيدي لسه عليها اسمه.. وأنا لسه بحبه وزعلانة جدا على خسارته.. بس مش قادرة أعاند إرادة ربنا».

وفي ردها على تساؤلات الجمهور حول سبب عدم إعلان زواجهما سابقاً، أوضحت مي أن زواجهما لم يكن سراً بالنسبة للمحيطين بهما، مؤكدة: «كل المقربين مننا عارفين إننا كنا متجوزين، لكن ماكناش مجبرين نعلن ده للناس. وأحمد كان دايمًا رافض ينشر أي حاجة تخص حياته الشخصية».