شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، أخيرا، تسريب 3 أغانٍ جديدة بصوت الفنان محمد فؤاد، كان من المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد الذي عمل عليه لشهور طويلة، قبل أنّ يتوقف المشروع نهائيا، بسبب خلافات مع المنتج.

الأغاني التي جرى تسريبها تتضمن «يا صاحبتي»، «هيفضل حبيبي»، فضلا عن أغنية «حليم» كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت تلك الأعمال انتشارا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لاسيما بين جمهور محمود فؤاد، كون الأخير لم يطرح أغاني جديدة من فترة طويلة جدا.

بدوره، استنكر تامر حسين تسريب أغنية «حليم» بشكل غير شرعي، الأمر الذي يُهدر حقوقه المادية والأدبية، ويعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، لاسيما أنه لم يتنازل عنها بعد، سواء لمحمد فؤاد أو حتى الجهة المنتجة، معتقدا أن أحدهما وراء تسريب الأغنية، في محاولة لانتقام طرف من الثاني بسبب الخلافات التي وقعت بينهما، فيما وقع هو ضحية لتلك الأزمة، رغم أنه ليس طرفا فيها، حسب قوله.

وكتب تامر حسين، عبر صفحته على «فيس بوك»، قائلا: «فيه أغنية اسمها «حليم»، كانت من ضمن الأغاني اللي في ألبوم الفنان محمد فؤاد، ولم يتم التنازل عنها للمُنتح ولا للفنان محمد فؤاد، السؤال ليه تتسرب ونضيع مجهود صُناع مالهمش دعوة بزعل فنان من مُنتج ألبومه.. بالمناسبة المنتج صديق شخصي، ولم أرَ منه غير كل خير وتقدير واحترام». وتابع: «معتقدش المنتج يستهتر بمجهودنا ويرميه على الأرض، وأتمنى من الفنان المُحترم اللي بحبه وبقدر تاريخه الكبير إنه يخرجني أنا بشكل شخصي من أي حوارات جانبية في موضوعه مع المُنتج.. حضرتك اللي بتقرر خطواتك وبتحدد علاقاتك بالناس، أنا مش طرف والله العظيم، وأتمنى لك كل التوفيق».

وكان الفنان محمد فؤاد يعمل على ألبوم جديد لطرحه في 2025، يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وانتهى من تسجيل عدد من الأغاني، إلا أنه وبشكل مفاجئ دخل في خلافات مع المنتج، ما تسبب في وقف المشروع نهائيا، حتى اضطر الأخير للتعاقد مع عمر كمال، لتقديم الألبوم.