أدى الفنان المصري ياسر جلال اليمين الدستورية لمجلس الشيوخ المصري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ضمن 100 شخص.

وقال ياسر جلال في تصريح قبل بدء الجلسة الافتتاحية: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهودات الكبيرة التي بذلها الفترة الماضية من أجل مصر والمنطقة بأكملها».

ويضم المجلس في دورته الحالية كلاً من المخرج خالد جلال والكاتب أحمد مراد، والإعلاميين سيف زاهر ومحمد شبانة.

وهذه ليست المرة الأولى لأهل الفن تحت قبة البرلمان، ففي المجلس السابق تم تعيين يحيى الفخراني وسميرة سعيد، كما سبق وشارك في الحياة السياسية ممثلاً عن الفن عدد كبيرمن الفنانين ومن بينهم محمد عبدالوهاب، محمود المليجي، أمينة رزق، مديحة يسري، وغيرهم.