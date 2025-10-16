أعلن القائمون على مسلسل «بنات البومب» تأجيل عرضه إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه قريبا.

وجاء في بيان نشر على بوستر المسلسل: «جمهورنا الغالي، أنتم أساس العمل وسر نجاحه.. نود إعلامكم بتأجيل عرض العمل إلى وقت لاحق، وسنوافيكم بالموعد الجديد قريبا.. وكل تأخيرة فيها خيرة بإذن الله».

ينطلق مسلسل «بنات البومب» بفكرة مأخوذة عن العمل الجماهيري الشهير «شباب البومب»، ليقدم قصة اجتماعية جديدة تحمل طابعا دراميا مشوقا، مع لمسات كوميدية أنثوية.

كما شارك الفنان فيصل العيسى، المشرف العام على العمل وأحد أبطال «شباب البومب»، في الإعلان الترويجي للمسلسل، إذ ظهر كضيف شرف ضمن أحداثه.

ونشر العيسى عبر منصة إكس: «بعد النجاحات المستمرة طوال هذه السنوات، وبدعم جمهورنا العزيز، نقدم لكم مسلسل «بنات البومب»، فكرة من قلب «شباب البومب»، ومن إنتاج قناة روتانا خليجية».

وأضاف مؤكدا استمرار السلسلة الأصلية: «ومع استمرار «شباب البومب» في رمضان إن شاء الله».

ويؤدي دور البطولة في مسلسل «بنات البومب» الفنانات روان الخالد، مريم عبدالرحمن، هيلدا ياسين، نجود أحمد، شروق سالم، وجبران الجبران. والمسلسل من تأليف عبدالله الوليدي، ومريم عبدالرحمن، وعبدالله العيسى، وإخراج سمير عارف.