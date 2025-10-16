انضم الفنانان ناصر الدوسري و مهند الحمدي إلى أبطال الموسم الثاني من مسلسل شارع الأعشى، الذي حقق نجاحًا واسعًا في جزئه الأول خلال رمضان 2025.

أستاذ زلف

ونشر الحمدي صورة عبر حسابه على «إنستغرام» وكتب عليها «أستاذ زلف» و«70’s»، في تلميح إلى الشخصية التي سيجسدها في الموسم الجديد، خصوصًا أن أحداث «شارع الأعشى» تدور في فترة السبعينات.

وبالتزامن مع انتشار خبر انضمام مهند الحمدي وناصر الدوسري إلى الموسم الثاني، ستتولّى المخرجة هند الفهاد مهمة إعداد السيناريو والحوار بعد أن كتبت الموسم الأول منه بدرية البشر.

شارع الأعشى

المسلسل مأخوذ عن رواية «غراميات شارع الأعشى» للكاتبة بدرية البشر، وتدور أحداثه في قالب من الحب والطموح والتمرد في مجتمع يعيش تحولات كبيرة.

و شارك في بطولة الموسم الأول إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، عائشة كاي، تركي اليوسف، لمى عبدالوهاب، براء عالم، آلاء سالم، أميرة الشريف، ومحمد الحربي، إلى جانب ضيوف شرف من السعودية ومصر ولبنان.